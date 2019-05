Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann vor Hostel niedergestochen: Verdächtiger in U-Haft

Nach einer Messerattacke auf einen 24-Jährigen vor einem Hostel in Berlin-Friedrichshain ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dem 19-Jährigen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. Der Mann sitze in der Untersuchungshaft.

© dpa

Laut Polizei wurde das Opfer bei einem Streit am Samstagabend niedergestochen. Er wurde am Oberkörper, Rücken und an den Händen schwer verletzt. Der 24-Jährige kam in eine Klinik und musste sofort operiert werden. Beide Männer kannten sich laut Polizei.

Der Verdächtige flüchtete zunächst. Am Dienstag wurde er in einer Wohnung in Altglienicke gefasst.