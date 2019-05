Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Polizei überwältigt Mann mit Fleischermesser

Polizisten haben einen mit einem Fleischermesser bewaffneten 37-Jährigen in Berlin-Reinickendorf festgenommen. Die Beamten hätten Reizgas gegen den Mann eingesetzt und ihn so überwältigt, teilte ein Sprecher am Dienstagabend mit. Zeugen hätten die Einsatzkräfte verständigt, weil sie den Messerträger als Tatverdächtigen im Fall eines Kioskraubs wiedererkannt hätten. Laut Polizei lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Der 37-Jährige habe sich im Grindelwaldweg aufgehalten und das Messer mit einer etwa 30 Zentimeter langen Klinge in einer «bedrohenden Haltung» getragen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille.

