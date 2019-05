Der zuletzt arbeitslose Deutsche habe seine Nachbarin im Juni 2018 in ihrer Wohnung in Reinickendorf erwürgt, hieß es im Urteil. Die Leiche habe er in einem Rollkoffer mit einem Auto nach Thüringen transportiert. Dort habe er das Opfer an einem Feldweg in einer Senke im Saale-Holzland-Kreis nahe der Autobahn 9 versteckt. Anfang Juli entdeckte ein Spaziergänger die stark verweste und zum Teil vergrabene Tote.