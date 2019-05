Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Seniorin wird an der Haustür überfallen und gefesselt

Eine Rentnerin ist an ihrer Wohnungstür in Berlin-Charlottenburg von Unbekannten überfallen, gefesselt und beraubt worden. Die zwei Männer seien auf die Frau zugekommen als sie am Sonntagmorgen ihre Wohnung verlassen wollte, teilte die Polizei mit. Sie bedrohten die 72-Jährige mit einer Schusswaffe und drückten sie zurück in die Wohnung. Dort schlug einer der Männer ihr mit der Faust an den Kopf. Er knebelte und fesselte sie. Anschließend durchsuchte das Duo die Wohnung, griff sich Geld und flüchtete unerkannt. Nach rund einer halben Stunde hörte eine Nachbarin die Hilferufe der Seniorin und alarmierte die Sicherheitskräfte. Feuerwehrleute öffneten die Tür. Die 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

