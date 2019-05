Tochter und Freundinnen missbraucht? Angeklagter schweigt

Ein Vater, der seine Tochter und Freundinnen des Mädchens missbraucht haben soll, hat vor dem Berliner Landgericht zunächst geschwiegen.

Dem 45-Jährigen werden insgesamt 24 Taten zur Last gelegt. Als seine Tochter etwa sechs Jahre alt war, sei es zu ersten Übergriffen im Haus der Familie in Pankow gekommen. Zudem wird dem Angeklagten vorgeworfen, vor mehr als 25 Jahren seinen jüngeren Bruder missbraucht zu haben. Der Verteidiger sagte zu Prozessbeginn am Freitag (03. Mai 2019), sein Mandant werde sich nicht äußern.