Messerstecherei am Teufelsberg: Angeklagter gibt Tat zu

Nach beinahe tödlichen Messerstichen auf einen 19 Jahre alten Mann am Teufelsberg in Grunewald hat ein 17-jähriger Angeklagter die Tat gestanden.

Die Anklage gegen den 17-Jährigen lautet auf versuchten Totschlag. Dem Mitangeklagten wird Körperverletzung zur Last gelegt. Zu der Auseinandersetzung sei es am Rande einer Tanzveranstaltung gekommen. Zunächst habe der 18-Jährige den Geschädigten geschlagen, weil dieser ihn versehentlich angerempelt habe. Unmittelbar darauf habe der 17-Jährige das Opfer zu Boden gerissen. «In der sich anschließenden Auseinandersetzung stieß er dem Geschädigten ein Klappmesser insgesamt fünf Mal in den Rücken», so die Anklage. Der 19-Jährige sei lebensgefährlich verletzt worden.