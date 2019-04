Der Arzt war am Abend des 12. Januar 2018 beim Verlassen seiner Praxis in Marienfelde erschossen worden. Der Mörder habe seine Tat nach den Ermittlungen der Kripo präzise geplant und die Gewohnheiten des Arztes und die Umgebung der Praxis genau ausgekundschaftet, sagte der Leiter der zuständigen Mordkommission, André Brandt, am Mittwochabend in der Sendung.