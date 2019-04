Patientinnen missbraucht: Physiotherapeut verurteilt

Ein Berliner Physiotherapeut ist wegen sexueller Übergriffe auf Patientinnen zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Das Landgericht sprach den 64-Jährigen am Mittwoch (17. April 2019) des Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in fünf Fällen schuldig. Einbezogen in die Gesamtstrafe wurde eine im vorigen Jahr in einem ähnlichen Verfahren verhängte Strafe von zwei Jahren.