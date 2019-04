Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Unbekannte beschädigen in Britz Autos eines Unternehmens

Unbekannte haben in Britz zwei Autos eines Wohnungsunternehmens beschädigt und mit politischen Schriftzügen versehen. Die Täter schlugen in der Nacht zu Mittwoch eine Scheibe ein, beschädigten eine Fahrertür und schmierten mit Farbe die Schriftzüge «Enteignen» und «Keine Rendite mit Miete» auf die Autos. Auf einem der Autos waren Symbole der Antifa zu erkennen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mitteilte. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.