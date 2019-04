Missbrauch: Erzieher zu fünf Jahren Haft verurteilt

Ein Erzieher aus Berlin ist wegen sexueller Übergriffe auf zwei Kinder eines befreundeten Paares zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Das Landgericht sprach den 38-Jährigen am Dienstag (09. April 2019) des Missbrauchs in mehr als 30 Fällen sowie des Besitzes und der Herstellung von Kinderpornografie schuldig. Der Angeklagte hatte in dem zum Teil nichtöffentlichen Prozess ein pauschales Geständnis abgelegt. Ihm wurden Taten in der Zeit von 2009 bis 2017 zur Last gelegt.