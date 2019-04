Großkontrolle in Shisha-Bars: Zwei Lokale werden geschlossen

Erneut nehmen zahlreiche Beamte Shisha-Bars ins Visier, diesmal im Nordwesten der Stadt. Die Polizei will Präsenz zeigen. Viele Gesetzesverstöße werden notiert.

Berlin (dpa/bb) - Rund 150 Polizisten samt Mitarbeitern von Zoll und Bezirksamt haben am Freitagabend Shisha-Bars in Berlin-Reinickendorf, Wedding und Charlottenburg kontrolliert. Sie gälten zum Teil auch als Rockertreffpunkt, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der knapp vierstündigen Großkontrolle bis zum frühen Samstagmorgen wurden in den fünf kontrollierten Bars zahlreiche Verstöße festgestellt und rund 17 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt .

Zwei Lokale wurden geschlossen: In einer Bar am Tegeler Weg wurden zu hohe Kohlenmonoxid-Werte festgestellt, in einem Lokal in der Aroser Allee gab es «diverse Gewerbeverstöße» und es habe ein Verantwortlicher gefehlt. «Jedes Lokal braucht einen offizielle Ansprechpartner für uns, beispielsweise bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz», erklärte eine Polizeisprechern. In dem Lokal gab es demnach Unklarheiten, wer diese Funktion übernimmt.