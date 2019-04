Vermisste Rebecca: Über 2200 Hinweise aus der Bevölkerung

Auch mehr als sechs Wochen nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin bekommt die Polizei noch weitere Rückmeldungen aus der Bevölkerung.

Die Zahl der Hinweise zu dem Fall liege inzwischen bei rund 2200, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch (03. April 2019). Die Ermittlungen gingen weiter, wenn auch derzeit nicht in sichtbarer Form. Mehrere Medien hatten online berichtet.

Zahlreiche Suchaktionen in Brandenburg

Zuletzt hatten die Ermittler am vergangenen Freitag in Brandenburg eine Suchaktion mit einem Spürhund durchgeführt. Diese war ebenso erfolglos geblieben wie die Einsätze in den Wochen zuvor. Dabei hatten Polizisten Wälder durchkämmt und sich mehrere Seen südlich der Autobahn 12 Berlin-Frankfurt(Oder) vorgenommen.