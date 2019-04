Der Angeklagte und ein bislang unbekannter Mittäter sollen die 35-Jährige aus Norwegen im September 2017 in Neukölln angegriffen haben. Sie hätten der Geschädigten ein Stück Stoff auf Mund und Nase gepresst und sie zu Boden gebracht, heißt es in der am Mittwoch (03. April 2019) zu Prozessbeginn verlesenen Anklage. Die Frau habe erfolglos versucht, sich gegen sexuelle Handlungen zu wehren.