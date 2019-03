Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Wertvolle Geige gestohlen: Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer wertvollen Geige, die Unbekannte am 11. März in Berlin-Mitte gestohlen haben sollen. Das hochwertige Instrument wurde 1769 von Nicolo Gagliano in Neapel hergestellt. Zu den Einzelheiten des Verschwindens könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Auch zu dem genauen Wert der Geige machte die Polizei keine Angaben. Sie bittet um Hinweise unter der Rufnummer +49 30 4664 94 44 05.