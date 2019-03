Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mädchen bei Streit schwer am Kopf verletzt

Die 14-jährige wurde von einer anderen Jugendlichen auf einem Grundstück in der Grunewaldstaße an den Haaren zu Boden gezogen und getreten, wie die Polizei am Montag (25. März 2019) mitteilte.

© dpa

Demnach wurde die Betroffene bei dem Vorfall am Sonntagabend bewusstlos, die Angreiferin ließ jedoch erst von der 14-Jährigen ab, als zwei andere Frauen einschritten. Die 14-Jährige kam nach Polizeiangaben mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Angreiferin konnte unerkannt fliehen.

