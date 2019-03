Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Geisel: Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Drohungen

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat bestätigt, dass es in den vergangenen Tagen erneut zu mehreren Drohungen aus der rechtsextremistische Szene in Neukölln gekommen ist. Gleichzeitig versicherte er, die Polizei ermittle intensiv, um die Täter zu fassen. ««Bei diesen Straftaten handelt sich um drei Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien mit drohendem und beleidigendem Inhalt an Hauswänden», sagte Geisel am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Berichten zufolge gebe es eine weitere Straftat. «Das kann ich momentan nicht bestätigen. Dazu laufen noch Ermittlungen.»

Geisel sagte: «Die Anschläge erfolgten in der Nähe oder an Wohnorten von Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Insofern liegt der Verdacht eines Zusammenhangs mit ähnlichen Straftaten in den vergangenen Jahren in Neukölln nahe. Die Ermittlungen laufen, aber ich will an dieser Stelle nicht anfangen zu spekulieren.» Es sei ganz klar, «dass die Sicherheitsbehörden alles tun, um solche extremistischen Taten aufzuklären, die Täter dingfest zu machen».

Zeitungen hatten ein Foto veröffentlicht, auf dem ein rotes Graffiti zu sehen ist. Gesprüht wurden ein Fadenkreuz und der Schriftzug «9 mm für» sowie ein Name und die Abkürzung MBR. MBR ist die «Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin».