Richterbund: 13 Verdächtige aus U-Haft entlassen

Wegen zu langer Ermittlungen mussten in Berlin nach Angaben des Deutschen Richterbundes im Vorjahr 13 Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Staatsanwaltschaften und Strafgerichte arbeiteten seit Jahren am Anschlag, teilte Sven Rebehn für den Richterbund mit. Bei der Zahl bezog er sich auf Recherchen der Deutschen Richterzeitung.

Der Berliner Senat müsse mehr tun, um die Probleme in der Justiz nachhaltig zu beheben, so Geschäftsführer Rebehn. Es habe zuletzt zwar mehr Stellen gegeben, das greife aber zu kurz. Angesichts einer anrollenden Pensionierungswelle müsse mehr Geld für qualifizierten Nachwuchs in die Hand genommen werden.