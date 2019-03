Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Litauer in Berlin erstochen: Polizei wertet Hinweise aus

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 26 Jahre alten Litauer in der Nähe des Alexanderplatzes werten die Ermittler Hinweise aus. «Ob die Mordkommission eine Spur hat, können wir noch nicht sagen», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Mann wurde am Montagabend an der Karl-Marx-Allee erstochen. Ein Unbekannter, der ihm auf einem Gehweg entgegenkam, habe ihn mit einer Stichwaffe angegriffen und sei geflüchtet. Der Litauer starb noch am Tatort. Die Mordkommission braucht Hinweise, wer den Mann kannte und wer ihn am Montagabend gegen 22.00 Uhr noch gesehen hat. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sollen die Polizei verständigen.

