Initiativen verurteilen Gewalt gegen Muslimas

Mehrere Muslimas wurden in Berlin auf offener Straße angegriffen und rassistisch beleidigt. Vertreter von Initiativen sind alarmiert - auch von den Reaktionen auf die Vorfälle.

Nach mehreren Übergriffen auf Muslimas in Berlin haben verschiedene Initiativen Alarm geschlagen. «Es kann nicht sein, dass Menschen aufgrund eines religiösen Symbols angegriffen werden», sagte Ayse Demir vom Türkischen Bund in Berlin-Brandenburg am 20. März 2019.