Mehr Blaulicht-Fahrten der Polizei: Fast 158 000 Einsätze

Bei der Berliner Polizei haben sich im vergangenen Jahr knapp 158 000 Einsatzfahrten mit Blaulicht oder Martinshorn angehäuft. Das waren knapp 7100 Fahrten mit Sonderrechten mehr als 2017, wie aus der Antwort der Senatsverwaltung für Justiz auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux hervorgeht. Bei den Fahrten kam es 2018 zu 136 Unfällen (2017: 125).

Zu einem gravierenden Unfall kam es im Januar des Vorjahres. Ein Streifenwagen rammte den Wagen einer jungen Frau beim Einparken, die 21-Jährige starb. Erst Monate später kam der Verdacht auf, dass der Polizist am Steuer alkoholisiert gewesen sei. Ein Alkoholtest am Unfallort wurde nicht gemacht. Gegen den Beamten war zunächst wegen fahrlässiger Tötung ermittelt worden, jetzt wird auch Trunkenheit am Steuer geprüft. Zudem wird nun gegen Unbekannt wegen Strafvereitelung im Amt ermittelt. Anklagen gibt es bislang nicht.