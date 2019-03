Suche nach Rebecca mit Spürhunden auf dem Wolziger See in Brandenburg

Auf der Suche nach der vermissten Berliner Schülerin Rebecca hat sich die Polizei einen See in Brandenburg vorgenommen.

Fahnder der Mordkommission und Diensthundeführer mit zwei Hunden seien auf dem Wolziger See auf einem Boot unterwegs, sagte eine Polizeisprecherin am Montag (18. März 2019) in Berlin. Taucher würden vorerst nicht eingesetzt. Auf Fotos vom Montag war ein kleines Boot mit Polizisten auf einem Kanal zum See und auf dem See selbst zu sehen. Die Unterstützung kam offenbar aus Nordrhein-Westfalen, wie Aufschriften auf dem Boot zeigten.

Nahe dem Wolziger See hatte die Polizei bereits in einem Wald nach Rebeccas Leiche gesucht. In der Nähe verläuft die Autobahn A 12 Berlin-Frankfurt (Oder). Dort war das Auto des verdächtigen Schwagers von Rebecca am Morgen von deren Verschwinden sowie am Folgeabend erfasst worden. Die 15-Jährige verschwand vor genau vier Wochen am 18. Februar. Die Mordkommission nimmt an, dass der Schwager, ein 27 Jahre alter Deutscher, die Jugendliche getötet hat.