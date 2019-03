Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann wird von U-Bahnsteig geschubst: Halswirbelbruch

Ein Mann ist in einem U-Bahnhof in Berlin-Neukölln von einem Betrunkenen geschubst worden und in ein Gleisbett gestürzt. Der 34-Jährige wurde mit einem gebrochenen Halswirbel in ein Krankenhaus gebracht. Ein Unbekannter habe ihn am Samstagmorgen in der Station Boddinstraße erst angerempelt und dann geschubst, teilte die Polizei mit. Dadurch fiel der 34-Jährige ins Gleisbett und wurde schwer verletzt. Der Angreifer half ihm zurück auf den Bahnsteig und verließ dann den U-Bahnhof. Die Linie U8 war wegen des Vorfalls kurz nach 1 Uhr bis 1.45 Uhr unterbrochen.