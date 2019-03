Überfall in Wohnung: Räuber gaben sich als Polizisten aus

Ein Ehepaar ist in Lichterfelde in der eigenen Wohnung von zwei bewaffneten Räubern überfallen worden.

Die 66 Jahre alte Frau und ihr 70 Jahre alter Mann erlitten dabei am späten Donnerstagabend (14. März 2019) leichte Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Räuber stahlen demnach Schmuck und Bargeld aus der Wohnung in der Osdorfer Straße. Anschließend flohen sie.