Einbrecher springt aus Fenster und verletzt sich

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Alt-Hohenschönhausen bei einem Sprung aus dem Fenster lebensgefährlich verletzt.

Der Mann sprang im Hausflur zwischen dem zweiten und dritten Stock ins Freie, nachdem er und ein Komplizen bei einem mutmaßlichen Einbruch in einem Mehrfamilienhaus erwischt wurden, teilte die Polizei am Freitag (15. März 2019) mit. Eine Mieterin des Gebäudes in der Gehrenseestraße hatte gegen 21.50 Uhr Geräusche aus dem Keller des Hauses gehört, hieß es. Ihr 40-jähriger Sohn stellte daraufhin zwei Unbekannte im Treppenhaus zur Rede.