Raubüberfälle in Gaststätten: 26-Jähriger vor Gericht

Das erste Opfer war eine 74 Jahre alte Frau. Der 26-jährige Angeklagte soll der Geschädigten im September 2018 in ihrem Lokal in Moabit gewaltsam eine Tasche mit 3500 Euro Wechselgeld entrissen haben. Zwei Monate später soll er in einer Gaststätte in Prenzlauer Berg eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und sie gezwungen haben, ihm die Einnahmen zu geben - laut den Ermittlungen habe sie rund 7500 Euro herausgegeben. Die Anklage lautet auf schweren Raub. Für den Prozess sind vier Tage vorgesehen.