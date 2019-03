Ein 33 Jahre alter Mann ist in Tiergarten bei einem Autoeinbruch auf frischer Tat ertappt worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, haben Zeugen den Mann am Donnerstagnachmittag (14. März 2019) beobachtet. Er soll nach ihren Aussagen in der Straße Alt-Moabit die Beifahrerscheibe eines Autos eingeschlagen und einen Rucksack entwendet haben. Zunächst ergriff der 33-Jährige mit seiner Beute in Richtung Elberfelder Straße die Flucht. Die Zeugen holten ihn ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.