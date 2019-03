Beschlagnahmte Immobilien: 100 Mietverhältnisse betroffen

Das geht aus der Antwort der Justizverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor. Erkenntnisse zu drohenden Kündigungen lägen nicht vor, heißt es in der Antwort. Die Immobilien seien in allen Stadtteilen außer Marzahn Hellersdorf und Hohenschönhausen . Auch in Orten außerhalb der Hauptstadt habe es Beschlagnahmungen gegeben. Der Wert der insgesamt 77 Wohnungen und Grundstücke liege zwischen 9,3 und 10 Millionen Euro.