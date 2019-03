Suche nach Rebecca in Brandenburg vorläufig beendet

Die Suche nach der Leiche der verschwundenen Rebecca ist von der Berliner Polizei am Dienstagabend vorläufig abgebrochen worden. Nach Einbruch der Dunkelheit verließen die Kriminaltechniker den Wald bei Rieplos nahe der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt (Oder), wie Fotografen vor Ort berichteten. Auch das Technische Hilfswerk (THW) packte zusammen. Ob am Mittwoch dort weiter gesucht wird, konnte die Polizei nicht sagen.

Hinweise aus der Bevölkerung sollen in die Gegend geführt haben. Das Auto des verdächtigen Schwagers des 15-jährigen Mädchens war am Tag des Verschwindens und am Tag danach auf der Autobahn erfasst worden.