Unbekannte haben einen 21 Jahre alten Mann in Prenzlauer Berg angegriffen und verletzt.

Der 21-Jährige gab an, er sei am Sonntagabend (10. März 2019) auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Greifswalder Straße von drei Männern gewürgt und getreten worden, teilte die Polizei mit. Die Täter sind flüchtig. Äußere Verletzungen wies der Mann laut Polizei nicht auf. Auch eine ärztliche Erstversorgung lehnte er ab. Was der Auslöser für den Angriff auf den 21-jährigen Syrer war, ist noch unklar.