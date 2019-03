Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Verdacht auf Brandstiftung: Zwei Autos in Buckow ausgebrannt

In Berlin-Buckow sind am Sonntagmorgen zwei Autos eines Fahrzeughändlers ausgebrannt, ein weiteres wurde stark beschädigt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung. Demnach hatte ein Passant die brennenden Fahrzeuge bei dem Autohandel in der Johannisthaler Chaussee bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde bei dem Brand nach Polizeiangaben niemand. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Rettungskräften vor Ort.