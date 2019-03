Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Unbekannte sprühen Flüssigkeit auf Polizisten

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Berlin-Friedrichshain mit einer Flüssigkeit auf Polizisten gesprüht. Zwei Beamte erlitten Atemwegsreizungen, setzten ihren Dienst jedoch fort, wie die Behörde mitteilte. Noch sei unklar, um was für eine Flüssigkeit es sich gehandelt habe. Die Polizei brachte bei dem Vorfall in der Rigaer Straße Pfefferspray zum Einsatz, die Angreifer seien geflohen. Zuvor hatten Unbekannte ein Fahrzeug der Polizei in der Liebigstraße mit Pflastersteinen beworfen. Der Staatsschutz nahm nach Polizeiangaben in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

© dpa