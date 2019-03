Kommisson: Studie zu sexuellem Kindesmissbrauch in der DDR

Wie wurde sexuelle Gewalt gegen Kinder in der DDR thematisiert? Dieser Frage ist die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs nachgegangen und will dazu heute Ergebnisse präsentieren.

Nach Meinung von Forschern war sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der DDR weit mehr und länger tabuisiert als in den alten Bundesländern. Es sei weder privat noch öffentlich über sexuelle Gewalt in der Familie oder in Heimen gesprochen worden.