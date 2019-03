Mordprozess in Berlin: Einer der Ku’damm-Raser will aussagen

Berlin (dpa/bb) – Rund drei Jahre nach einem illegalen Autorennen mit tödlichen Folgen auf dem Berliner Kurfürstendamm will einer der beiden Angeklagten sein Schweigen brechen und sich heute im neu aufgelegten Mordprozess vor dem Landgericht zu den Vorwürfen äußern. Das hat ein Anwalt des 27-Jährigen angekündigt.

Die beiden Sportwagenfahrer sollen sich in der Nacht zum 1. Februar 2016 ein illegales Rennen auf dem Ku’damm geliefert und bei der Raserei mit bis zu 170 Kilometern in der Stunde tödliche Folgen billigend in Kauf genommen haben. An einer Kreuzung war es zu einem Zusammenstoß mit einem Jeep gekommen. Der Wagen wurde rund 70 Meter weit geschleudert. Der 69-jährige Fahrer starb in seinem Auto.