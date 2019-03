Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mädchen über Monate missbraucht? 44-Jähriger vor Gericht

Ein 44-Jähriger, der die Tochter einer Bekannten über Monate hinweg missbraucht haben soll, muss sich ab heute vor dem Berliner Landgericht verantworten. Das Mädchen soll elf Jahre alt gewesen sein, als es im Februar 2017 zu ersten sexuellen Übergriffen kam. Zu den mutmaßlichen Taten sei es den Ermittlungen zufolge in der Wohnung des Angeklagten gekommen. Die Schülerin sei häufig auch über Nacht bei dem guten Freund ihrer Mutter in Obhut gewesen. Dem Mann, der einschlägig vorbestraft ist, wird sexueller Missbrauch sowie Besitz von Kinderpornografie zur Last gelegt. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage bis zum 2. April vorgesehen.

