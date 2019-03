Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mutter wegen Tötung ihres Sohnes vor Gericht

Eine Mutter, die ihren knapp einjährigen Sohn umgebracht haben soll, muss sich von heute an vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die 30-Jährige soll das Kind im August 2018 in ihrer Wohnung in Berlin-Tempelhof erstickt haben. Im September sei die Angeklagte auf einem Polizeiabschnitt erschienen und habe angegeben, sie habe ihren Sohn getötet. Polizisten machten kurz darauf den grausigen Fund. Nach Medienberichten soll die Frau erklärt haben, mit dem Kind überfordert gewesen zu sein. Nach der Tat soll sie noch drei Wochen neben der Leiche ihres Kindes gelebt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage vorgesehen.

