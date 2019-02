Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Berichte: Verdächtiger aus Umfeld der vermissten Rebecca

Der festgenommene Verdächtige im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin soll nach Zeitungsberichten aus dem familiären Umfeld des Opfers stammen. Die Polizei wollte zu Berichten von «Bild.de» und «Morgenpost» (Online) keine Angaben machen. Es gab auch keine neuen Aussagen zu der Frage, ob die Schülerin noch lebt oder ob ihre Leiche gefunden wurde. Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester im Stadtteil Britz in Neukölln im Südosten Berlins übernachtet und war am nächsten Tag nicht mehr im Haus. Sie erschien nicht in der Schule. Nach einigen Tagen übernahm die Mordkommission die Ermittlungen.