Hunderttausende Euro erschlichen? Anlageberater angeklagt

Gegen einen Finanzberater, der Anleger um 765 000 Euro geprellt haben soll, hat am Mittwoch der Prozess vor dem Landgericht Berlin begonnen.

Der 68-Jährige soll sich in zehn Fällen Darlehen gewähren lassen und im Gegenzug eine lukrative Verzinsung zwischen 8 und 15 Prozent versprochen haben. Statt die Beträge vereinbarungsgemäß anzulegen, habe er das Geld «zweckentfremdet» genutzt, heißt es in der am Mittwoch (27. Februar 2019) zu Beginn der Verhandlung verlesenen Anklage. Ob sich der damalige Vermögensverwalter und Finanzberater zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zunächst offen.