Spezialkräfte durchsuchen Wohnung in Berlin-Kreuzberg

Spezialkräfte der Polizei haben in Berlin-Kreuzberg eine Wohnung durchsucht. Ein 44 Jahre alter Mann hatte angegeben, in einem Haus in der Lübbener Straße von einem Bewohner mit einer Pistole bedroht worden zu sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wollte der Mann von dem 46-jährigen Bewohner am Montagabend sein ausgeliehenes E-Bike zurück haben. Der 44-Jährige sei daraufhin eigenen Angaben zufolge an der Tür mit der Waffe bedroht worden und aus dem Haus geflüchtet. Die Spezialkräfte fanden bei der Durchsuchung allerdings keine Schusswaffe in der Wohnung.

