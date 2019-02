15-Jährige auf Schulweg verschwunden

Im Fall einer seit Tagen vermissten Berliner Schülerin geht eine Mordkommission Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Nach einem Aufruf seien zehn Rückmeldungen zu der 15-Jährigen aus dem Neuköllner Ortsteil Britz eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag auf Anfrage, ohne Details zu nennen. Konkrete Anhaltspunkte für ein Verbrechen gebe es nicht, aber im Fall eines plötzlichen Verschwindens ohne ein Lebenszeichen bei Verwandten oder Freunden könne es nicht ausgeschlossen werden.

Die 15-Jährige war am Morgen des 18. Februar bei Familienangehörigen im Maurerweg aufgebrochen - in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee kam sie laut Polizei nicht an. Nach Polizeiangaben wurde vor Ort bereits vor einigen Tagen mit Hunden nach dem Mädchen gesucht.