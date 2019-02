15-Jährige auf Schulweg verschwunden: Polizei geht Hinweisen nach

Im Fall einer seit Tagen vermissten Berliner Schülerin geht eine Mordkommission Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Die 15-Jährige war am Morgen des 18. Februar bei Familienangehörigen im Maurerweg aufgebrochen - in ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee kam sie laut Polizei nicht an. Nach Polizeiangaben wurde vor Ort bereits vor einigen Tagen mit Hunden nach dem Mädchen gesucht.