Motorradfahrer tödlich verunglückt: Autofahrer vor Gericht

Berlin (dpa/bb) – Weil er den tödlichen Unfall eines 51 Jahre alten Motorradfahrers in Berlin-Neukölln verursacht haben soll, kommt ein Autofahrer heute vor das Amtsgericht Tiergarten. Der 50-Jährige soll an einer Baustelle links abgebogen sein, obwohl das verboten gewesen sei. Der entgegenkommende Motorradfahrer habe laut Ermittlungen eine Gefahrenbremsung einleiten müssen. Trotzdem sei es zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall im April 2017 so schwer verletzt, dass er wenig später starb. Seine damals 14-jährige Tochter als Mitfahrerin kam in eine Klinik. Dem Autofahrer wird unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen.

