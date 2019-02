Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann wird beim Aussteigen aus Auto überfallen und verletzt

Zwei Männer haben einen Autofahrer in Berlin-Tempelhof überfallen und mit einem Messer verletzt. Der 26-Jährige wurde am Freitagabend von den Unbekannten am Columbiadamm attackiert, als er gerade seinen Wagen verließ, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der Angreifer soll ihm von hinten gegen den Kopf geschlagen haben. Außerdem wurde der 26-Jährige mit einem Messer an Bauch und Oberschenkel verletzt. Die Räuber griffen sich die Tasche des Autofahrers und flüchteten unerkannt. Der Verletzte wurde im Krankenhaus behandelt.

