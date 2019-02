2 Millionen Euro: Pfleger erschlichen wohl Vermögen von 95 Jähriger

Eine 95 Jahre alte Berlinerin soll durch Pflegekräfte um ihr komplettes Vermögen von mindestens zwei Millionen Euro gebracht worden sein.

Ein Großteil des missbräuchlich erlangten Vermögens sei am Mittwoch (13. Februar 2019) bei Durchsuchungen gesichert worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Acht Objekte in Berlin sowie eines in Brandenburg waren im Visier der Ermittler. Unterstützer der Aktion waren laut Polizei auch drei Suchhunde der Hauptzollämter Potsdam und Berlin. Die Tiere seien darauf spezialisiert, Scheine und Münzen zu erschnüffeln.