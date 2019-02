Drei mutmaßliche Diebe sind der Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Steglitz ins Netz gegangen.

Sie sollen versucht haben, zwei Mopeds zu stehlen. Wie die Polizei am Mittwoch (13. Februar 2019) mitteilte, bemerkten Ermittler gegen 0.45 Uhr zwei Männer, die zwei Mopeds in einen Transporter in der Schloßstraße luden. Ein weiterer Mann soll in dem Fahrzeug gesessen haben. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 23 und 36 Jahren schließlich in der Gutsmuthstraße stoppen. Im Fahrzeug entdeckten die Beamten nach Polizeiangaben neben den Mopeds auch einen Bolzenschneider. Außerdem soll einer der Männer Drogen bei sich gehabt haben. Das Trio wurde vorläufig festgenommen.