In den vergangenen Wochen war es in Berlin mehrfach zu Attacken auf Autos und Gebäude von Versandunternehmen gekommen. Vor zwei Wochen attackierten Unbekannte das Amazon-Büro in der Krausenstraße in Mitte. Außerdem gingen wiederholt Amazon-Transporter in Berlin in Flammen auf. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.