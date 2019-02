Der abgebildete Mann stehe im Verdacht, eine Frau am 23. September 2018 gegen 2.40 Uhr auf einen Spielplatz in der Jessnerstraße in Friedrichshain gedrängt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Gesuchte sehe asiatisch aus, sei zwischen 20 und 40 Jahren alt, 165 bis 170 Zentimeter groß und habe eine normale Statur . Der Verdächtige habe helle Haut und dunkelbraune Augen.