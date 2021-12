Corona-Zahlen in Berlin steigen weiter

Mit dem Coronavirus stecken sich in Berlin wieder mehr Menschen an. Die Gesundheitsämter meldeten 2941 Neuinfektionen an einem Tag, wie aus dem Lagebericht des Senats von Dienstag hervorgeht. Das waren 362 mehr als am Dienstag vergangener Woche. Fünf weitere Menschen starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung.

Zwei der drei Ampeln im Warnsystem des Landes stehen auf Rot: Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht 325,8 nach 307,8 vor einer Woche; sie gibt an, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb einer Woche rechnerisch anstecken. Und von den Intensivbetten ist weiterhin mehr als jedes fünfte durch Corona-Patienten belegt. Die Quote lag am Dienstag bei 22 Prozent.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt an. Rechnerisch 5,2 von 100.000 Menschen kamen innerhalb von sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion ins Krankenhaus. Vor einer Woche hatte die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,7 gelegen. Die Warnampel steht bei diesem Wert unverändert auf Orange.