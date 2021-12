Special Olympics World Games Berlin 2023: Logo präsentiert

Die Veranstalter der Special Olympics World Games Berlin 2023 haben das Logo der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vorgestellt. Das in digitalen Workshops gemeinsam mit Special Olympics-Athletinnen und -Athleten entwickelte Markenzeichen verbindet Symbole der Gastgeberstadt mit den mit mehreren Armen gezeichneten Menschen in der Mitte des Logos. «Es spiegelt die Gedanken der Athlet*innen super wider», sagte Dennis Mellentin, Special Olympics Athletensprecher Berlin und Mitarbeiter im Organisationskomitee der Weltspiele 2023 (LOC).

Zu den vom 17. bis 25 Juni 2023 stattfindenden Special Olympics World Games Berlin 2023 werden mehr als 7000 Sportlerinnen und Sportler aus rund 200 Ländern erwartet, die in insgesamt 26 Wettbewerben antreten werden. Die Weltspiele sind damit das drittgrößte Multisport-Event der Welt, wie die Veranstalter mitteilten. Bereits ein Jahr zuvor finden ebenfalls in Berlin die Nationalen Spiele Berlin 2022 19. bis 24. Juni statt.

Die Präsentation des Logos sollte bereits Anfang Dezember am Berliner Funkturm in einer Präsenzveranstaltung gezeigt werden. Aufgrund der Pandemiesituation erfolgte die Vorstellung nun im Rahmen einer Produktion in den Studios von Sky Deutschland.