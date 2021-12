DRK: Kinderimpfungen in Tegel starten Mittwochnachmittag

Die ersten Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Impfzentrum in Tegel sind für Mittwochnachmittag geplant. Vorgesehen seien zehn zusätzliche Impfkabinen, die möglichst kindgerecht gestaltet werden sollen, unter anderem mit Blick auf die Farbgebung, sagte der Sprecher des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Berlin-Brandenburg, Karsten Hintzmann, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der Landesverband betreibt das Impfzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel und ist für die Projektsteuerung aller Impfzentren zuständig.

«Es ist für die Hilfsorganisationen extrem anspruchsvoll, diese Struktur kurzfristig aufzubauen», so der DRK-Sprecher. «Es ist nicht so, dass man das aus dem Stand macht, das ist ein Riesenkraftakt.» Hintzmann wies darauf hin, dass die Impfkapazitäten in den Berliner Impfzentren in den vergangenen Wochen verdoppelt worden seien. «Insofern ist das Thema Kinderimpfen eine zusätzliche Sonderanstrengung.»