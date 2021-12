Silvesterparty am Brandenburger Tor findet ohne Publikum statt

In den vergangenen Jahren war die Silvesterparty am Brandenburger Tor mit Hunderttausenden Menschen die größte Silvesterfeier in Deutschland, 2020 hatte das ZDF wegen der Pandemie eine Show ohne Zuschauer gesendet. Damals führten die Moderatoren Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel durch den Abend. Geplant sind diesmal auch Liveschalten in die Wohnzimmer bekannter Personen.